Названы главные проблемы китайских автомобилей в морозы

РБК: в морозы топливные насосы китайских автомобилей выходят из строя

В морозы владельцы китайских автомобилей в России стали чаще обращаться в автосервисы из-за возникающих поломок. Главные проблемы иномарок РБК назвали представители сервисов.

В частности, о неполадках говорили владельцы марок JAC и Haval — у этих авто плохо работает печка, приборные панели не всегда реагируют на сенсор, начинают глючить многофункциональные мультимедийные устройства, а топливные насосы плохо качают давление, и большинство их них выходят из строя.

При минусовой температуре у некоторых машин разряжается аккумулятор, и невозможно запустить двигатель. У брендов EXEED в мороз возникали проблемы, связанные с климат-контролем — система замерзала, но после того, как машину отогревали за 2-3 часа, все начинало работать, рассказали в автосервисе «Автолегенд». Другие представители отрасли отметили, что проблемы у китайских авто возникали и с щетками, однако в целом в морозы со сбоями сталкивались владельцы всех марок автомобилей.

Популярность китайских автомобилей резко выросла с уходом иностранных брендов с российского рынка в 2022-2023 годах. За 9 месяцев 2023 года в стране было продано 406,5 тысячи китайских машин, в то время как ввезено 428,5 тысячи, а собрано на автозаводах внутри страны (Haval, «Автотор») 153,4 тысячи. Показатели выросли в 4,8 раза, 3,8 раза и 6,6 раза соответственно. Однако в последние месяцы на складах российских дилеров скопилось значительное число нераспроданных автомобилей китайских брендов — их количество на начало декабря составило 175 тысяч.