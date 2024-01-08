Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
17:18, 8 января 2024Экономика

Названы главные проблемы китайских автомобилей в морозы

РБК: в морозы топливные насосы китайских автомобилей выходят из строя

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В морозы владельцы китайских автомобилей в России стали чаще обращаться в автосервисы из-за возникающих поломок. Главные проблемы иномарок РБК назвали представители сервисов.

В частности, о неполадках говорили владельцы марок JAC и Haval — у этих авто плохо работает печка, приборные панели не всегда реагируют на сенсор, начинают глючить многофункциональные мультимедийные устройства, а топливные насосы плохо качают давление, и большинство их них выходят из строя.

При минусовой температуре у некоторых машин разряжается аккумулятор, и невозможно запустить двигатель. У брендов EXEED в мороз возникали проблемы, связанные с климат-контролем — система замерзала, но после того, как машину отогревали за 2-3 часа, все начинало работать, рассказали в автосервисе «Автолегенд». Другие представители отрасли отметили, что проблемы у китайских авто возникали и с щетками, однако в целом в морозы со сбоями сталкивались владельцы всех марок автомобилей.

Популярность китайских автомобилей резко выросла с уходом иностранных брендов с российского рынка в 2022-2023 годах. За 9 месяцев 2023 года в стране было продано 406,5 тысячи китайских машин, в то время как ввезено 428,5 тысячи, а собрано на автозаводах внутри страны (Haval, «Автотор») 153,4 тысячи. Показатели выросли в 4,8 раза, 3,8 раза и 6,6 раза соответственно. Однако в последние месяцы на складах российских дилеров скопилось значительное число нераспроданных автомобилей китайских брендов — их количество на начало декабря составило 175 тысяч.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На трассе между Москвой и Петербургом в массовом ДТП столкнулись почти 50 машин

      США решили предупредить боснийских сербов полетом истребителей над их страной

      Бывший футболист ЦСКА и сборной Украины умер в 42 года

      В США заявили об усилении России из-за конфликта на Украине

      Подсчитаны повреждения при обстреле села в Брянской области

      Брянскую область атаковали два украинских беспилотника

      Глава Нацбанка Украины заявил о возможности блокировки счетов уклонистов

      Названы главные проблемы китайских автомобилей в морозы

      В США рассказали о позитивных последствиях расширения БРИКС для России и Ирана

      В Госдуме обратили внимание на бросившего младенца в сугроб блогера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости