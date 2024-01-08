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20:32, 8 января 2024Мир

ОАЭ посоветовали Нетаньяху просить деньги для Палестины у Зеленского

Axios: президент ОАЭ Нахайян посоветовал Нетаньяху просить деньги у Зеленского
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Abir Sultan / Reuters

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян посоветовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху просить деньги для Палестины у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Axios со ссылкой на анонимного израильского чиновника.

Таким образом глава государства отклонил просьбу Нетаньяху выплатить пособия по безработице палестинским рабочим с Западного берега. При этом уточняется, что сами власти Израиля запретили им въезд на свою территорию после нападения ХАМАС 7 октября. «Попросите деньги у Зеленского. Возможно, он смог бы помочь», — ответил Нахайян во время разговора с Нетаньяху.

Кроме того, источник портала отметил, что глава государства ОАЭ удивился запросу коллеги.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена предотвратить полномасштабный военный конфликт между Израилем и движением «Хезболла».

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      Мария Винар
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