ОАЭ посоветовали Нетаньяху просить деньги для Палестины у Зеленского

Axios: президент ОАЭ Нахайян посоветовал Нетаньяху просить деньги у Зеленского

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян посоветовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху просить деньги для Палестины у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Axios со ссылкой на анонимного израильского чиновника.

Таким образом глава государства отклонил просьбу Нетаньяху выплатить пособия по безработице палестинским рабочим с Западного берега. При этом уточняется, что сами власти Израиля запретили им въезд на свою территорию после нападения ХАМАС 7 октября. «Попросите деньги у Зеленского. Возможно, он смог бы помочь», — ответил Нахайян во время разговора с Нетаньяху.

Кроме того, источник портала отметил, что глава государства ОАЭ удивился запросу коллеги.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена намерена предотвратить полномасштабный военный конфликт между Израилем и движением «Хезболла».