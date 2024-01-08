Овечкин продлил результативную серию

Овечкин отдал голевую передачу и продлил результативную серию до пяти матчей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингс». Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла в ночь на 8 января и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Вашингтона». 38-летний Овечкин отличился полезным действием в конце второго периода. Очко стало 26-м в активе россиянина в сезоне-2023/2024. Таким образом, форвард продлил результативную серию до пяти матчей.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов НХЛ с 829 шайбами. Лидирует в рейтинге канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 заброшенные шайбы.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли в 2018-м.