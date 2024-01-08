Патриарх Кирилл заявил о появлении на Западе другой религии

Патриарх Кирилл: христианство на Западе сменяет другая религия

Христианство на Западе сменяет другая религия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на Западе место христиан занимают «представители другой монотеистической религии». Он добавил, что храмы в лучшем случае становятся мечетями, а в худшем — увеселительными заведениями, так как западное общество «теряет веру».

Патриарх также рассказал о происходящем в России. «Сегодня мы можем свидетельствовать о каких-то почти чудесных событиях в нашей церковной жизни. Строятся новые храмы, реставрируются храмы старинные, и все это сопровождается обновлением нашей духовной жизни, ведь храмы наполняются народом», — подчеркнул он.

Ранее патриарх Кирилл связал противостояние России и Запада с Апокалипсисом. По его мнению, Запад нападает на «землю русскую», так как та мешает пришествию в мир Антихриста.