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00:40, 8 января 2024Россия

Патриарх Кирилл заявил о появлении на Западе другой религии

Патриарх Кирилл: христианство на Западе сменяет другая религия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Христианство на Западе сменяет другая религия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на Западе место христиан занимают «представители другой монотеистической религии». Он добавил, что храмы в лучшем случае становятся мечетями, а в худшем — увеселительными заведениями, так как западное общество «теряет веру».

Патриарх также рассказал о происходящем в России. «Сегодня мы можем свидетельствовать о каких-то почти чудесных событиях в нашей церковной жизни. Строятся новые храмы, реставрируются храмы старинные, и все это сопровождается обновлением нашей духовной жизни, ведь храмы наполняются народом», — подчеркнул он.

Ранее патриарх Кирилл связал противостояние России и Запада с Апокалипсисом. По его мнению, Запад нападает на «землю русскую», так как та мешает пришествию в мир Антихриста.

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      Марина Совина
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