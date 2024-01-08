Подсчитаны повреждения при обстреле села в Брянской области

Богомаз: при обстреле со стороны ВСУ села Лемешовка повреждены 8 жилых домов

При обстреле села Лемешовка Севского района Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены восемь жилых домов, хозпостройки, три легковых автомобиля и одна единица специализированной техники сельхозпредприятия. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет, частично нарушено уличное освещение. Аварийные бригады восстанавливают поврежденные объекты. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Утром 8 января российские истребители Су-34 поразили укрепрайон ВСУ авиационными бомбами ФАБ-500 на краснолиманском направлении. Позже стало известно, что над городом Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР) произошел внештатный сход авиационного боеприпаса. Он упал в ходе выполнения боевых задач самолетом Воздушно-космических сил России.