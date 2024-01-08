Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:46, 8 января 2024Россия

Подсчитаны повреждения при обстреле села в Брянской области

Богомаз: при обстреле со стороны ВСУ села Лемешовка повреждены 8 жилых домов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

При обстреле села Лемешовка Севского района Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены восемь жилых домов, хозпостройки, три легковых автомобиля и одна единица специализированной техники сельхозпредприятия. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет, частично нарушено уличное освещение. Аварийные бригады восстанавливают поврежденные объекты. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Утром 8 января российские истребители Су-34 поразили укрепрайон ВСУ авиационными бомбами ФАБ-500 на краснолиманском направлении. Позже стало известно, что над городом Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР) произошел внештатный сход авиационного боеприпаса. Он упал в ходе выполнения боевых задач самолетом Воздушно-космических сил России.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На трассе между Москвой и Петербургом в массовом ДТП столкнулись почти 50 машин

      США решили предупредить боснийских сербов полетом истребителей над их страной

      Бывший футболист ЦСКА и сборной Украины умер в 42 года

      В США заявили об усилении России из-за конфликта на Украине

      Подсчитаны повреждения при обстреле села в Брянской области

      Брянскую область атаковали два украинских беспилотника

      Глава Нацбанка Украины заявил о возможности блокировки счетов уклонистов

      Названы главные проблемы китайских автомобилей в морозы

      В США рассказали о позитивных последствиях расширения БРИКС для России и Ирана

      В Госдуме обратили внимание на бросившего младенца в сугроб блогера

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости