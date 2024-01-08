Глава МИД Японии провела совещание в подвале Киева

«24 канал»: глава МИД Японии Камикава провела брифинг в подвале Киева

Глава МИД Японии Еко Камикава провела брифинг в подвале во время визита на Украине. Это произошло из-за объявленной воздушной тревоги, передает «24 канал».

В пресс-конференции также принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. На опубликованных каналом кадрах видно, что министры сидят у щитков, возле которых написано: «Под напряжением! Опасно для жизни!».

Во время брифинга Камикава анонсировала, что Япония перечислит в фонд НАТО 37 миллионов долларов для передаче Украине систем для выявления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Камикава прибыла на Украину утром 7 января. Министр находится в заграничной поездке, в рамках которой посетит несколько стран Европы, а также США. Визит на Украину заранее не анонсировался.