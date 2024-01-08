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14:54, 8 января 2024Силовые структуры

Полковник полиции назвал «раздутым из ничего» избиение девочки-сироты на Урале

Полковник фразой «раздули из ничего чего» оценил избиение сироты в Нижнем Тагиле

Фото: Bocharov Denis / Globallookpress.com

Полковник полиции оставил комментарий под новостью об избиении 11-летней девочки-сироты двумя братьями-азербайджанцами в Нижнем Тагиле, вызвав в ответ шквал возмущения. Об этом пишет E1.

Комментарий со своего личного аккаунта в соцсети 4 января оставил замначальника отдела полиции № 19 города Тарас Булгаков — издание уточняет, что избиение произошло как раз на территории этого подразделения МВД. Под новостью он написал «раздули из ничего чего», добавив эмодзи, известное как facepalm (рука, закрывающая лицо).

На данный момент комментарий удален. Он вызвал шквал возмущения пользователей в ответ. Позднее стало известно, что в отношении полковника проведут служебную проверку. По словам главы пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, с ним уже провели профилактическую работу, и полицейский заверил, что «впредь таких фактов с его стороны не повторится».

Ранее сообщалось, что девочка-сирота получила тяжелые травмы после избиения двумя братьями-пятиклассниками напротив школы в Нижнем Тагиле. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

6 января добавлялось, что полиция планирует поместить братьев-пятиклассников, выходцев из Азербайджана, избивших одноклассницу, в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

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      Антон Похиляк
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