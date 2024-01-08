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13:14, 8 января 2024Бывший СССР

Пушилин объяснил ситуацию с возможными преемниками Зеленского

Пушилин заявил, что любой преемник Зеленского будет делать то, что диктует Запад

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объяснил, почему фамилии возможных преемников Владимира Зеленского на посту президента Украины не имеют значения, сообщает РИА Новости. По его словам, каждый из тех, чьи кандидатуры рассматриваются, в случае прихода к власти будет «делать ровно то, что будет диктовать Запад».

«Украина потеряла свою субъектность. Изменение фамилии — будет это Зеленский, Залужный, Кличко, Арестович (включен в России в перечень террористов и экстремистов) или прочий военный преступник — абсолютно неважно», — прокомментировал Пушилин ситуацию с «преемниками».

Также глава ДНР назвал ложью заявления Зеленского об отсутствии серьезных побед у России в ходе спецоперации.

Ранее в Службе внешней разведки России (СВР) перечислили возможных кандидатов на пост президента Украины, которых рассматривают в Брюсселе.

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      Дмитрий Воронин
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