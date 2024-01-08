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15:17, 8 января 2024Интернет и СМИ

Названа предварительная причина смерти внештатного автора «Ленты.ру»

РИА Новости: внештатник «Ленты.ру» Александр Рыбин страдал кардиомиопатией

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Журналист и внештатный автор «Ленты.ру» Александр Рыбин, тело которого обнаружили на трассе в Красносулинском районе Ростовской области, по предварительным данным, страдал от болезни сердца, кардиомиопатии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Также уточняется, что в связи с тем, что личные вещи, ценности и банковские карты остались при мужчине, речь не идет о криминальном характере происшествия.

Александр Рыбин родился в 1983 году в Калининградской области. Долгое время он был внештатным автором «Ленты.ру». В его интересы входили события на Ближнем Востоке и в Африке, а также путешествия.

Как ранее сообщили друг Рыбина и его мать, он был найден около трассы в районе города Шахты.

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      Дмитрий Воронин
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