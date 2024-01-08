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04:13, 8 января 2024Мир

В США рассказали о превратившихся в безделушки Leopard 2 на Украине

Breitbart: большинство переданных Украине немецких Leopard 2 не работают

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Большинство немецких Leopard 2, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ), не работают, пишет американский портал Breitbart.

По данным издания, танки Leopard 2 превратились в безделушки. Автор уточнил, что большую часть техники разбила российская армия, остальное доломали сами украинцы, пытаясь ее починить.

Член правящей коалиции в бундестаге рассказал, что лишь небольшая часть современных танков, которые получила Украина, остлись в строю.

Ранее член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер сообщил, что у ВСУ осталось крайне малое количество боеспособных танков Leopard 2 модификации A6. Он отметил, отметил, что попытки украинских военных самостоятельно починить танки часто приводят к еще большим поломкам.

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      Марина Совина
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