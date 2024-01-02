Депутат Бундестага Шефер: у ВСУ осталось мало боеспособных танков Leopard 2A6

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось крайне малое количество боеспособных танков Leopard-2 модификации A6. Судьбу переданных Германией танков раскрыл депутат Бундестага от фракции «Союз-90/Зеленые», член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер в письме, направленном оборонным концернам Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW), передает ТАСС.

«К сожалению, следует констатировать, что можно использовать лишь очень малое количество поставленных Украине танков», — говорится в документе. Шефер уточнил, что одной из причин этого является нехватка необходимых запчастей, из-за чего ремонт занимает слишком много времени. Депутат призвал концерты как можно скорее улучшить ситуацию с поставками запасных частей.

При этом Шефер отметил, что попытки украинских военных самостоятельно починить танки часто приводят к еще большим поломкам.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили взвод переданных Украине танков Leopard-2A6.

28 апреля глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что Германия выполнила все обязательства перед Киевом по передаче 18 танков Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder.