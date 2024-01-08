Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:2
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Дарья Астахова
Завтра
05:30 (Мск)
Мария Тимофеева
Australian Open — квалификация (ж)
Металлург Мг
Завтра
17:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Завтра
19:10 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Завтра
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
11:42, 8 января 2024Спорт

Украинские футболисты обратились к Макрону из-за россиян

Украинские футболисты призвали Макрона отстранить россиян от Олимпиады-2024
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ralf Ibing / Globallookpress.com

Молодежная сборная Украины по футболу обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера и организаторам Олимпийских игр 2024 года из-за допуска российских спортсменов. Об этом сообщает ua.tribuna.com.

Спортсмены опубликовали открытое письмо с призывом отстранить Россию от Олимпиады в Париже. В частности, подписи поставили полузащитник английского «Челси» Михаил Мудрик и весь тренерский штаб. По их мнению, некоторые нейтральные российские атлеты, получившие лицензии на турнир, поддерживают СВО.

Сборная Украины квалифицировалась на футбольный турнир Олимпиады-2024. Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до соревнований в Париже не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Русский этот город или нет?» В ДНР призвали исправить ошибки с принадлежностью территорий Украине

      Маск опроверг употребление наркотиков

      Украинские футболисты обратились к Макрону из-за россиян

      Офицеров ФСБ обвинили во взятках на миллиарды рублей

      На Украине рассказали о новой тактике российских военных для ракетных ударов

      Частную котельную в микрорайоне Подольска передадут в муниципалитет

      В ЛНР задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Киева

      Торговые центры в Петербурге закрылись из-за аварии

      Отношения Турции и США зашли в тупик из-за процесса вступления Швеции в НАТО

      В ЛНР произошел внештатный сход авиабомбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости