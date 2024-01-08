Украинские футболисты обратились к Макрону из-за россиян

Украинские футболисты призвали Макрона отстранить россиян от Олимпиады-2024

Молодежная сборная Украины по футболу обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону, мэру Парижа Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера и организаторам Олимпийских игр 2024 года из-за допуска российских спортсменов. Об этом сообщает ua.tribuna.com.

Спортсмены опубликовали открытое письмо с призывом отстранить Россию от Олимпиады в Париже. В частности, подписи поставили полузащитник английского «Челси» Михаил Мудрик и весь тренерский штаб. По их мнению, некоторые нейтральные российские атлеты, получившие лицензии на турнир, поддерживают СВО.

Сборная Украины квалифицировалась на футбольный турнир Олимпиады-2024. Игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

8 декабря Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом до соревнований в Париже не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.