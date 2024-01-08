LCI предупредил Украину о риске лишиться помощи Запада из-за ударов по Белгороду

Международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте предупредила Украину о риске лишиться западной помощи из-за ударов по Белгороду.

По ее словам, если атаки на российский город будут нарастать, их жертвами будет становиться мирное население, то иностранным правительствам будет сложно соглашаться на дальнейшее финансирование Киева.

Журналистка отметила, что Запад не поддерживает подобную стратегию Украины, когда грань между гражданскими и военными целями начинает стираться.

«Это риск. И все это, разумеется, будет внимательно отслеживаться в западных столицах, особенно в тот момент, когда и без того все сложнее согласовать новые кредиты», — подчеркнула Барте.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли все грани, обстреливая гражданское население Белгорода и Донецка, и тем самым обесчеловечили себя.

