Умер футболист Беккенбауэр

Чемпион мира по футболу Франц Беккенбауэр умер в 78 лет

Немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр умер в 78 лет. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на семью.

Причины смерти не называются.

В составе сборной Германии Беккенбауэр становился чемпионом мира в 1974 году. На клубном уровне защитник вместе с мюнхенской «Баварией» трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков. Он является двукратным обладателем «Золотого мяча». В качестве тренера сборной Германии Беккенбауэр выиграл чемпионат мира в 1990 году.

В июле 2023 года немецкий футболист Лотар Маттеус сообщил об ухудшении здоровья Беккенбауэра. По его словам, из-за своего состояния он не поехал в Катар на чемпионат мира и пропустил похороны Пеле.