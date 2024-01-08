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00:13, 8 января 2024Экономика

В США назвали общий бюджет правительства на 2024 год

В США согласовали бюджет правительства на год в размере 1,6 триллиона долларов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован в размере почти 1,6 триллиона долларов, заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал точную одобренную сумму на бюджет американского правительства — 1,590 триллиона долларов. «Это включает в себя 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда долларов на необоронные (расходы)», — подчеркнул политик.

В декабре сообщалось, что оборонные расходы США в конце 2023 года увеличатся до порядка 798 миллиардов долларов. 16 декабря сенат США утвердил оборонный бюджет государства объемом в 858 миллиардов долларов. Документ получил поддержку 79 из 100 голосов.

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      Марина Совина
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