Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:32, 8 января 2024Среда обитания

В Белгороде из-за обстрелов оказалось повреждено более 900 жилых домов

Гладков: с 29 декабря из-за обстрелов в Белгороде повреждено 944 жилых дома

Фото: Stringer / Reuters

С 29 декабря из-за обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе оказались повреждены 944 жилых помещения: 812 квартир в 82 МКД и 132 индивидуальных дома. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Общая площадь повреждений окон и балконов составила 4180 квадратных метров, из них власти города застеклили 2220 метров. Повреждения кровли зафиксированы в четырех многоквартирных домах на площади 2400 квадратных метров. В одном доме восстановительные работы закончат до 10 января, в трех — к 1 февраля.

Повреждения внутри жилых домов выявлены в 46 квартирах. В основном речь идет о потолках и стенах. Также были повреждены 23 социальных и административных объекта.

ВСУ обстреляли центр Белгорода 30 декабря. Под обстрел попал, в том числе, жилой сектор. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В ночь на 5 января Белгород и Белгородский район вновь были атакованы.

Накануне массированного обстрела, 29 декабря, был нанесен ракетный удар по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины. Российские власти указывают, что в попаданиях по гражданской инфраструктуре виновата украинская ПВО.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На трассе между Москвой и Петербургом в массовом ДТП столкнулись почти 50 машин

      Часть Херсонской области осталась без света

      На Урале восстановили движение на железной дороге после взрыва

      В Белгороде из-за обстрелов оказалось повреждено более 900 жилых домов

      Умер футболист Беккенбауэр

      Сотни итальянцев продемонстрировали фашистское приветствие в Риме

      Украинские бизнесмены раскритиковали новый закон о мобилизации

      В Санкт-Петербурге подожгли дверь квартиры журналиста «Радио Sputnik»

      Дзюба пристыдил легенду «Спартака»

      Машина с россиянами упала со скалы на Филиппинах и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости