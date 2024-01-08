В Белгороде из-за обстрелов оказалось повреждено более 900 жилых домов

Гладков: с 29 декабря из-за обстрелов в Белгороде повреждено 944 жилых дома

С 29 декабря из-за обстрелов Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе оказались повреждены 944 жилых помещения: 812 квартир в 82 МКД и 132 индивидуальных дома. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Общая площадь повреждений окон и балконов составила 4180 квадратных метров, из них власти города застеклили 2220 метров. Повреждения кровли зафиксированы в четырех многоквартирных домах на площади 2400 квадратных метров. В одном доме восстановительные работы закончат до 10 января, в трех — к 1 февраля.

Повреждения внутри жилых домов выявлены в 46 квартирах. В основном речь идет о потолках и стенах. Также были повреждены 23 социальных и административных объекта.

ВСУ обстреляли центр Белгорода 30 декабря. Под обстрел попал, в том числе, жилой сектор. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. В ночь на 5 января Белгород и Белгородский район вновь были атакованы.

Накануне массированного обстрела, 29 декабря, был нанесен ракетный удар по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины. Российские власти указывают, что в попаданиях по гражданской инфраструктуре виновата украинская ПВО.

