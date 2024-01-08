В ДНР заявили о планах построить железную дорогу в Ростовскую область

ТАСС: железную дорогу из ДНР в Ростовскую область построят в этом году

Председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Евгений Солнцев заявил о планах построить железную дорогу в Ростовскую область. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данная мера позволит сделать доставку грузов более эффективной для регионов. «Запланировано проложить две железнодорожные линии: одну из Донецка в Ростов-на-Дону, другую — закольцованную в регионе», — рассказал Солнцев.

Кроме того, собеседник издания отметил, что строительство запланировано на этот год. Также он уточнил, что власти республики займутся восстановлением автомобильных дорог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в будущем будут возведены высокоскоростные магистрали (ВСМ) до Донецка и Луганска. Он отметил, что они пройдут по территориям, где проживает более 111 миллионов россиян, или 80 процентов населения страны.