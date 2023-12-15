Путин объявил о строительстве ВСМ до Донецка и Луганска

Путин заявил, что высокоскоростные магистрали построят до Донецка и Луганска

Президент России Владимир Путин рассказал, что в будущем будут возведены высокоскоростные магистрали (ВСМ) до Донецка и Луганска. Об этом он объявил в ходе выступления на Железнодорожном съезде, его слова приводит ТАСС.

«Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка», — прокомментировал Путин информацию о дальнейшем развитии системы ВСМ. Президент добавил, что высокоскоростные магистрали пройдут по территориям, где проживает более 111 миллионов россиян, или 80 процентов населения страны.

В августе 2023 года Владимир Путин отмечал, что ВСМ можно построить от Москвы до Адлера и Донбасса. Тогда же президент указал на необходимость развития системы высокоскоростных магистралей в данном направлении.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для поездов, следующих со скоростями в 200-400 километров в час. На данный момент в России таких дорог нет. Первую ВСМ из Москвы в Петербург планируют возвести до конца 2027 года.