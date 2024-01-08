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14:09, 8 января 2024Мир

В Европе заявили о преследованиях румын на Украине

Депутат Европарламента заявила об ущемлении прав румын на Украине

Фото: Dwi Anoraganingrum / Globallookpress.com

Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с письмом об ущемлении прав румын на Украине, которое цитирует РИА Новости.

В послании, в частности, заявлено о наличии проблем с доступом к образованию на румынском языке, а также преследованиях церковных лидеров румынской общины со стороны властей.

Парламентарий призвала ЕК проверить соблюдение на Украине верховенства права, указав, что румыны составляют третью по численности этническую группу на Украине после украинцев и русских.

Ранее стало известно, что Минобороны Румынии засекретило от депутатов парламента страны военную помощь Украине, сославшись на положения Закона о свободном доступе к информации, представляющей общественный интерес. В свою очередь премьер-министр Румынии Марсель Чолаку, пообещал продолжать оказывать Украине многоплановую поддержку «несмотря на политические издержки».

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      Дмитрий Воронин
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