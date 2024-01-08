В Финляндии задумались о продлении закрытия границ с Россией

HS: кабмин Финляндии хочет оставить закрытой границу с Россией после 14 января

Правительство Финляндии, вероятно, не станет открывать контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией после 14 января. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на источники.

Решение о том, оставить ли КПП на восточной границе закрытыми или открыть один или несколько пунктов, должно быть принято на этой неделе. При этом решение должно быть принято не позднее, чем за 24 часа до его вступления в силу.

Как уточнили собеседники HS, кабмин хочет оставить закрытый режим при условии наличия юридического основания для подобных мер. В частности, власти могут сослаться на разведданные, в соответствии с которыми можно предположить, что при открытии границ Россия якобы пропустит еще больше просителей убежища на финскую границу, пишет издание.

По данным HS, одним из рассматриваемых вариантов является открытие границы только для граждан Финляндии и России. Однако, пишет газета, такие меры сработают только в том случае, если российская сторона примет такое же решение.

14 декабря 2023 года Финляндия закрыла все КПП на сухопутной границе с Россией спустя сутки после открытия. Хельсинки пошли на такой шаг из-за неконтролируемого прибытия беженцев. Решение действует до 14 января 2024 года.