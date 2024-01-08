В Германии заявили о потере Киевом территорий из-за сокращения помощи от Запада

Berliner Zeitung: Украина может лишиться территорий в 2024 году

В 2024 году Украина может лишиться своих территорий из-за сокращения помощи от Запада. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

«В этом году Киев окажется под гораздо большим давлением, вероятно, не сможет начать наступление и с большей вероятностью займет оборонительную позицию», — отмечается в статье.

Как уточняет издание, речь может идти даже о потере Киевом территорий.

Уточняется, что Украине не хватит собственных ресурсов, чтобы производить достаточное количество вооружений. «Экспертные круги все более скептически относятся к перспективам военного успеха Украины», — заключил автор публикации.

Ранее французский полковник в отставке и специалист по геополитике Пер де Йонг заявил, что у Украины есть боеприпасы только на ближайший месяц. По его словам, для украинцев это слишком малое количество, потому что в середине февраля будет разгар зимы.