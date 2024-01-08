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12:20, 8 января 2024Бывший СССР

В Казахстане собрались выселять семейных агрессоров из дома

В Казахстане захотели выселять семейных агрессоров в центры социальной адаптации
Ренат Зулхаиров

Ренат Зулхаиров. Кадр: Седьмой канал / YouTube

Суды в Казахстане смогут временно выселять семейных агрессоров из дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета административной полиции МВД республики Рената Зулхаирова. Ведомство собралось создать специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием.

В стране планируется криминализировать причинение легкого вреда здоровью и побои, а виновникам будут давать возможность «обдумать свои поступки в центрах социальной адаптации». Также суд сможет обязывать агрессоров проходить психокоррекционные курсы в медорганизациях.

Зулхаиров напомнил, что в рамках ужесточения ответственности за бытовое насилие в Казахстане с 1 июля 2023 года перешли от заявительного к выявительному характеру регистрации бытовых правонарушений, возбуждая дела по факту происшествия. При этом семейный дебошир имеет право примириться с потерпевшей стороной только один раз.

Ранее в России рассматривали возможность введения «охранных ордеров» для защиты жертв домашнего насилия и их близких от агрессора. Проект также предполагал переезд виновника из квартиры, где он проживает с жертвой, и прохождение психологических курсов.

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      Дмитрий Воронин
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