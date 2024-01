Bloomberg: в воде выявлено содержание опасного для здоровья нанопластика

В воде выявлено содержание опасного для здоровья нанопластика. К такому выводу пришли химики из Колумбийского университета, результаты их работы опубликованы в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Bloomberg.

Специалисты впервые смогли установить уровень содержания в воде нанопластика — частиц длиной менее 1 микрометра. Ранее учитывался только микропластик (длиной от 1 до 500 микрометров).

Исследование показало, что в бутылке воды объемом 1 литр насчитывается порядка 240 тысяч пластиковых частиц.