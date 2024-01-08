Венгрия призвала руководство Евросоюза исправить собственные ошибки

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал руководство ЕС исправить собственные ошибки

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто призвал руководство Евросоюза (ЕС) исправить собственные ошибки. Соответствующий пост появился на его официальной странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Политик заявил, что нынешний 2024 год станет супергодом выборов, поскольку они пройдут в 78 странах мира и затронут почти четыре миллиарда человек. «Венгрия примет участие в выборах в Европарламент, но сотни миллионов граждан проголосуют также в США, Индии, Мексике и Великобритании», — отметил он.

Кроме того, дипломат объяснил, что данное событие поспособствует благоприятным изменениям в мире. «В этом году мы, венгры, будем бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю и дать возможность руководству Европейского союза наконец увидеть реальность и, таким образом, иметь возможность исправить ошибки руководства, которые были допущены до сих пор», — сообщил автор поста.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала 2024 год ключевым для демократии. Она напомнила, что в текущем году пройдут выборы в Европарламент и выборы президента в США. По словам фон дер Ляйен, ЕК «сделает все, чтобы открытые, свободные демократии одержали верх».