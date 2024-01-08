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18:08, 8 января 2024Мир

Венгрия призвала руководство Евросоюза исправить собственные ошибки

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал руководство ЕС исправить собственные ошибки

Фото: John Thys / Reuters

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто призвал руководство Евросоюза (ЕС) исправить собственные ошибки. Соответствующий пост появился на его официальной странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Политик заявил, что нынешний 2024 год станет супергодом выборов, поскольку они пройдут в 78 странах мира и затронут почти четыре миллиарда человек. «Венгрия примет участие в выборах в Европарламент, но сотни миллионов граждан проголосуют также в США, Индии, Мексике и Великобритании», — отметил он.

Кроме того, дипломат объяснил, что данное событие поспособствует благоприятным изменениям в мире. «В этом году мы, венгры, будем бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю и дать возможность руководству Европейского союза наконец увидеть реальность и, таким образом, иметь возможность исправить ошибки руководства, которые были допущены до сих пор», — сообщил автор поста.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала 2024 год ключевым для демократии. Она напомнила, что в текущем году пройдут выборы в Европарламент и выборы президента в США. По словам фон дер Ляйен, ЕК «сделает все, чтобы открытые, свободные демократии одержали верх».

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      Мария Винар
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