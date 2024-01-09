Адвокат раскрыл последствия лишения Трампа юридического иммунитета

Адвокат Трампа: отказ Трампу в юридическом иммунитете откроет «ящик Пандоры»

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Джон Сауэр раскрыл последствия лишения политика юридического иммунитета. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, признание судом отсутствия у Трампа иммунитета в уголовном деле о попытках переиграть результаты выборов в 2020 году может повлечь за собой разбирательства в отношении других бывших американских лидеров.