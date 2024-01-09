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10:22, 9 января 2024Из жизни

Акула-людоед погубила рыбака

Mexico News Daily: в Мексике акула напала на рыбака и укусила его за ногу

Фото: Oleksandr Sushko / Unsplash

В мексиканском штате Сонора акула погубила молодого человека, собиравшего морских гребешков. Об этом сообщает Mexico News Daily.

22-летний рыбак искал моллюсков у побережья Калифорнийского залива, когда на него напала хищная рыба. Большая белая акула, известная также как акула-людоед, набросилась на молодого человека и укусила его за левую ногу.

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Другие рыбаки, ставшие свидетелями произошедшего, доставили пострадавшего на ближайшую пристань. Несмотря на усилия, спасти его жизнь не удалось. Как сообщили местные власти, молодой человек регулярно занимался фридайвингом. Они отметили, что на нем не было браслета, который излучает магнитные волны и мог бы отпугнуть напавшую на него акулу.

Ранее сообщалось, что в Австралии акула набросилась на занимавшегося серфингом подростка. Как рассказал очевидец, когда юного серфингиста вытащили на берег, «было уже слишком поздно».

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