Тренер Магомедалиев заявил, что боец MMA Александр Емельяненко принял ислам

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко принял ислам. Об этом Sport24 сообщил тренер Расул Магомедалиев.

Тренер рассказал, что принятие веры помогло Емельяненко избавиться от алкогольной зависимости. «И я очень рад, что наши братья ингуши подняли его на ноги, и он реально отошел от этого», — заявил он. Магомедалиев добавил, что Емельяненко мог поменять имя на Абубакар.

14 декабря Никита Бурчак, менеджер Емельяненко, заявил об окончании реабилитации спортсмена. По его словам, спортсмен продолжает находиться в центре в Ингушетии и там проходит подготовку.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.