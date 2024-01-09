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11:02, 9 января 2024Спорт

Александр Емельяненко принял ислам

Тренер Магомедалиев заявил, что боец MMA Александр Емельяненко принял ислам

Фото: News.ru / Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко принял ислам. Об этом Sport24 сообщил тренер Расул Магомедалиев.

Тренер рассказал, что принятие веры помогло Емельяненко избавиться от алкогольной зависимости. «И я очень рад, что наши братья ингуши подняли его на ноги, и он реально отошел от этого», — заявил он. Магомедалиев добавил, что Емельяненко мог поменять имя на Абубакар.

14 декабря Никита Бурчак, менеджер Емельяненко, заявил об окончании реабилитации спортсмена. По его словам, спортсмен продолжает находиться в центре в Ингушетии и там проходит подготовку.

В активе 41-летнего Емельяненко 40 поединков в ММА, в которых он одержал 29 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

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      Анастасия Борисова
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