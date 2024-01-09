Белла Хадид вернулась к работе и снялась голой для обложки журнала

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид вернулась к работе и снялась в откровенном виде для обложки модного журнала Perfect. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке видно, что 27-летняя манекенщица позирует перед камерой в одних черных трусах, прикрыв постером голую грудь. При этом для образа стилисты решили распустить ее волосы и уложить их в небрежные локоны. Визажисты, в свою очередь, сделали в макияже акцент на щеки и нос, нанеся на них темно-розовые румяна.

Помимо прочего, во время съемки девушка примерила розовую футболку, а также черное платье. Под последнее она надела серебристые сапоги с высоким голенищем.

В апреле прошлого года Белла Хадид рассказала фанатам, что ее здоровье ухудшилось из-за болезни Лайма, которую ей диагностировали в 2012 году. Модель объяснила, что обострение произошло после стоматологической операции. В связи с этим на ее лице появились высыпания. Тогда Хадид пояснила, что ее тошнит от самой себя и ей трудно работать.