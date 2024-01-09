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11:28, 9 января 2024Экономика

Власти одной страны решили в пять раз повысить цены на бензин

Министр финансов Кубы: с февраля цены на бензин повысят более чем на 500 %
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Фото: Thomas Dressler / imagebroker.com / Globallookpress.com

С февраля 2024 года власти Кубы повысят цены на бензин более чем на 500 процентов. О решении сделать топливо дороже в несколько раз заявил министр финансов страны Владимир Регеро, его цитирует РИА Новости.

В эфире местной телепрограммы Mesa Redonda чиновник заявил, что цена литра бензина вырастет с 30 кубинских песо до 156 кубинских песо (6,51 доллара или почти 600 рублей). Стоимость топлива будет зависеть от его вида, пояснил Регеро — эта мера необходима для восстановления экономики. Также с 1 марта власти планируют увеличить цены на электричество для абонентов, использующих более 500 киловатт в месяц, на 25 процентов.

О планах повысить тарифы ранее заявлял кубинский премьер Мануэль Марреро. По его словам, изменения будут ориентированы на розничную цену в долларах в регионе. В расчетах будет применяться официальный курс валютного рынка латиноамериканской страны.

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В первой половине 2022 года Куба вошла в список стран с самым недоступным топливом. Население страны может позволить себе в среднем 27 литров топлива — это худший результат, по данным портала Picodi.com.

Совокупные потери Кубы за 60 лет экономической блокады США превысили 154 миллиарда долларов, из них более 6,3 миллиарда пришлись на время президентства Джо Байдена. Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности.

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