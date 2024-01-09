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23:55, 9 января 2024Спорт

Бывшего игрока сборной Нидерландов наказали за отправку непристойных фото

ФИФА отстранила Овермарса от футбола за отправку непристойных фото женщинам

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) наказала бывшего игрока сборной Нидерландов Марка Овермарса за отправку непристойных фотографий женщинам. Об этом сообщает NRC.

Овермарса отстранили от любой футбольной деятельности. «После запроса Королевской футбольной ассоциации Нидерландов дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на Овермарса, которые будут действовать во всем мире», — отмечается в заявлении. Ему придется освободить должность спортивного директора «Антверпена».

В начале 2022-го Овермарс ушел с поста спортивного директора «Аякса». Причиной стало то, что он отправлял снимки своего полового органа сотрудницам клуба без их согласия. В ноябре 2023-го его отстранили от футбольной деятельности в Нидерландах.

В качестве игрока сборной Нидерландов Овермарс дважды становился бронзовым призером чемпионатов Европы. В составе «Аякса» он стал трехкратным чемпионом Нидерландов и победителем Лиги чемпионов, в составе лондонского «Арсенала» — чемпионом и обладателем Кубка Англии.

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      Андрей Стрельцов
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