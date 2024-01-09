ChatGPT появится в автомобилях

The Verge: Volkswagen добавит чат-бота ChatGPT в свои автомобили

Немецкий автоконцерн Volkswagen интегрирует популярного чат-бота ChatGPT в свои машины. Об этом сообщает издание The Verge.

В корпорации рассказали, что добавят поддержку искусственного интеллекта (ИИ) в автомобили, начиная со второго квартала 2024 года. В компании отметили, что договорились об этом с разработчиком сервиса OpenAI. Автолюбители смогут использовать ChatGPT, чтобы управлять функциями своего транспортного средства.

«Продвинутое общение, прояснение вопросов, взаимодействие на интуитивном языке, получение информации о конкретном автомобиле и многое другое — исключительно без помощи рук», — описали в компании перимущества появления чат-бота в прошивке автомобилей.

Чат-бот можно будет активировать с помощью голосового запроса «Привет, IDA» или через нажатие специальной кнопки на рулевом колесе. Поддержка ChatGPT будет доступна во всех актуальных автомобилях серии, в том числе в Tiguan, Passat и Golf, а также электрокарах линейки ID. Функция будет доступна в Европе, а затем она появится в США. В Volkswagen пообещали, что OpeAI не будет получать доступа к статистике вождения.

В конце декабря руководители немецкого автоконцерна Volkswagen заявили, что заменят в машинах сенсорные кнопки на физические из-за недовольства водителей. По словам дизайнера интерьеров корпорации Дариуса Ватолы, подобному дизайн-коду будут соответствовать все новые автомобили бренда.