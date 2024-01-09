МИД РФ: действие соглашения России и Казахстана об узле «Балхаш» прекращено

Действие соглашения между правительствами России и Казахстана об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла «Балхаш» в российской системе предупреждения о ракетном нападении прекращено. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что документ был подписан в декабре 2014 года в Москве. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства России, срок соглашения истек 16 декабря 2023 года.

В июне 2020 года Россия отказалась от использования радиолокационной станции (РЛС) «Балхаш» системы предупреждения о ракетном нападении. Сообщалось, что соглашение заключили сроком на пять лет с автоматическим продлением на три года, если ни одна из сторон не уведомит о намерении прекратить его действие не менее чем за шесть месяцев до окончания срока действия документа.