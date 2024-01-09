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13:18, 9 января 2024Экономика

Долю копящих наличные россиян оценили

ВСК: 69 % россиян заявили о готовности накапливать наличные

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Более половины опрошенных россиян за последнее время формировали накопления в наличных. Такой ответ в ходе исследования, проведенного Страховым Домом ВСК в городах-миллионниках, дали 60 процентов респондентов. В Москве, по оценке, их оказалось еще больше (65 процентов), следует из пресс-релиза, поступившего в «Ленту.ру».

Наиболее популярным такой способ накоплений оказался у возрастной категории 45-55 лет (63 процента), а также у жителей Новосибирска (78 процентов), Уфы (73 процента) и Краснодара (70 процентов).

В целом о готовности копить в наличных заявили 69 процентов опрошенных россиян. По уровню доверия к такому инструменту в лидерах оказались жители Челябинска и Воронежа (по 83 процента), а также Новосибирска (78 процентов), и Ростова-на-Дону (73 процента). Мужчины доверяют наличным немного чаще женщин (71 процент против 67-ми).

Ранее стало известно, что с 2020 года с 37 до 42 процентов выросла доля россиян, имеющих привычку откладывать деньги. При этом более половины граждан, имеющих накопления, готовы инвестировать эти средства.

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      Дмитрий Воронин
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