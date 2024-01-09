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16:19, 9 января 2024Ценности

Дженнифер Энистон вернулась к культовой стрижке своей героини из «Друзей»

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Американская актриса Дженнифер Энистон вернула культовую стрижку, которую она носила во время съемок сериала «Друзья». Снимки публикует Page Six.

Знаменитость посетила церемонию награждения премии «Золотой Глобус» в вечернем платье модного дома Dolce & Gabbana черного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что телезвезда вышла в свет с многослойным удлиненным каре, с которым на экранах появлялась ее героиня — Рэйчел Грин.

В июне Дженнифер Энистон раскрыла негативные последствия продолжительной карьеры для внешнего вида. Телезвезда рассказала, что изнуряла себя тренировками ради подтянутого тела на протяжении 15 лет. По словам знаменитости, ей приходилось ограничивать себя, чтобы вписываться в стандарты внешности Голливуда.

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      Карина Черных
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