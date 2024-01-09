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20:49, 9 января 2024Путешествия

Грубый поступок пассажирки самолета возмутил попутчиков и вызвал гнев в сети

Фото: show999 / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка самолета использовала светящийся разным цветом провод зарядки для телефона и возмутила попутчиков. Один из них опубликовал соответствующее видео на форуме Reddit, вызвав гнев в сети.

В публикации указано, что зарядное устройство мигало на весь салон в течение шестичасового полета. На записи видно, что провод переливается яркими оттенками.

Ролик разозлил пользователей форума, которые назвали путешественницу невоспитанной грубиянкой. «Зачем это делать, серьезно?», «Ненавижу такое», «Удивлен, что стюардесса не вмешалась», «Могу поспорить, жизнь таких людей очень простая. У них в голове ничего нет. Должно быть приятно», — писали юзеры в комментариях.

Ранее экс-стюардесса иностранной авиакомпании перечислила непозволительные поступки пассажиров на борту самолета. По словам бывшей бортпроводницы, которая работала на самолетах Airbus A380 и Boeing 777, бессчетное количество раз она уличала пассажиров в попытках закурить.

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      Зарина Дзагоева
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