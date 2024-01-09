Известная российская юмористка рассказала о неудачных попытках попасть в телешоу

Юмористка Парфенюк заявила, что пыталась попасть в шоу «Последний герой»

Известная российская юмористка, бывшая участница КВН Ольга Парфенюк заявила, что у нее не получилось стать участницей популярного экстремального телешоу «Последний герой». О неудачных попытках попасть в реалити-проект она рассказала в подкасте «Страхи», выпуск которого доступен на YouTube.

«Вообще с кайфом [поучаствовала бы в "Последнем герое"]. Я сколько раз отправляла свои анкеты», — поделилась комикесса. Парфенюк указала, что также пыталась стать участницей зарубежного реалити-шоу «Игра в кальмара» и посылала организаторам свою анкету. «Никто не берет никуда», — посетовала она.

Гостья подкаста при этом добавила, что не хотела бы сняться в российском реалити-шоу о выживании «Звезды в Африке». По словам юмористки, ей не нравится, что участникам проекта на съемках нужно обсуждать друг друга и «плести интриги». «Сидят все в гриме, накрашенные. Ну какое это выживание в Африке? Это какая-то фигня», — отметила она.

Ранее российская певица и участница шоу «Последний герой» Анна Седокова рассказала о напугавшей ее ночи на проекте. Исполнительница заявила, что один раз рядом с укрытием, где она разместилась с дочерью, ночью ударила молния.