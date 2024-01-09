Россиянин украл деньги у соседа по палате в наркобольнице и сел на три года

Ярославец сел на 3 года за кражу 130 тысяч у соседа по палате в наркобольнице

В Ярославле суд приговорил к трем годам колонии строгого режима 47-летнего местного жителя за кражу 130 тысяч рублей у соседа по палате в наркологической больнице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Из материалов дела следует, что преступление было совершено в сентябре. Ярославец, проходивший лечение в наркологической больнице, под выдуманным предлогом взял у соседа сотовый телефон. Вместо звонка мужчина вошел в установленное на гаджете мобильное приложение банка и перевел с банковского счета соседа на свой 130 тысяч рублей. После этого он вернул телефон владельцу и ушел из больницы.

Причиненный ущерб подсудимый не возместил. Ранее он уже был судим за совершение имущественного преступления.