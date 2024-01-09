Кайли Дженнер запретила Тимоти Шаламе исполнить просьбу Селены Гомес

Американская телезвезда Кайли Дженнер запретила своему возлюбленному, актеру Тимоти Шаламе, исполнить просьбу гостьи премии «Золотой Глобус». Об этом сообщает Page Six.

В распоряжение журналистов попал ролик, на котором поп-исполнительница Селена Гомес разговаривает с подругами, а именно — певицей Тейлор Свифт и актрисой Кели Сперри. Эксперт по чтению по губам заявил, что девушки говорили о попытке Гомес сфотографироваться с Шаламе, с которым они ранее снимались в одном фильме.

«Я попросила фото, а она [Кайли Дженнер] сказала: "Нет"», — подчеркнула Гомес в беседе с приятельницами, которые удивленно отреагировали на ее слова.

В то же время анонимные источники рассказали, что на самом деле знаменитости разговаривали о другом, а певица даже не подходила к Шаламе на мероприятии. При этом ни Гомес, ни Дженнер, ни Шаламе никак не комментировали слухи о скандале.

Режиссер Кристофер Нолан стал лучшим в 2023 году по версии «Золотого глобуса». Он получил награду за фильм-байопик «Оппенгеймер». При этом «Оппенгеймер» также завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм».