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12:34, 9 января 2024Ценности

Кайли Дженнер запретила Тимоти Шаламе исполнить просьбу Селены Гомес

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская телезвезда Кайли Дженнер запретила своему возлюбленному, актеру Тимоти Шаламе, исполнить просьбу гостьи премии «Золотой Глобус». Об этом сообщает Page Six.

В распоряжение журналистов попал ролик, на котором поп-исполнительница Селена Гомес разговаривает с подругами, а именно — певицей Тейлор Свифт и актрисой Кели Сперри. Эксперт по чтению по губам заявил, что девушки говорили о попытке Гомес сфотографироваться с Шаламе, с которым они ранее снимались в одном фильме.

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«Я попросила фото, а она [Кайли Дженнер] сказала: "Нет"», — подчеркнула Гомес в беседе с приятельницами, которые удивленно отреагировали на ее слова.

В то же время анонимные источники рассказали, что на самом деле знаменитости разговаривали о другом, а певица даже не подходила к Шаламе на мероприятии. При этом ни Гомес, ни Дженнер, ни Шаламе никак не комментировали слухи о скандале.

Режиссер Кристофер Нолан стал лучшим в 2023 году по версии «Золотого глобуса». Он получил награду за фильм-байопик «Оппенгеймер». При этом «Оппенгеймер» также завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм».

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      Майя Пономаренко
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