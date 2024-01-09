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08:58, 9 января 2024Мир

Китай выступил против монополии западных стран в международных делах

Глава МИД Ван И: Китай выступает против монополии меньшинства в мировых делах

Фото: Florence Lo / Reuters

Китай, выступая против любой гегемонии, призывает к немедленной отмене всех незаконных односторонних рестрикций, введенных из-за монополии западного меньшинства в международных делах. Об этом заявил глава китайского внешнеполитического ведомства Ван И, сообщает РИА Новости.

«Сегодня мир вовсе не является мирным местом... Будучи ответственной крупной страной, Китай всегда придерживается справедливости и отстаивает справедливость. Мы решительно выступаем против гегемонизма и политики грубой силы, а также решительно выступаем против монополии меньшинства стран в международных делах», — заявил глава МИД КНР.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин указала на неспособность односторонних санкций решить мировые проблемы. «Факты доказали, что санкции и давление не могут решить проблемы, а, наоборот, могут привести к побочным эффектам», — заявила она в ходе брифинга ведомства.

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      Виктория Кондратьева
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