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13:58, 9 января 2024Россия

Кремль ответил на жалобу о плохом отношении к добровольцам из Сербии

Песков отказался комментировать слова серба Берича о добровольцах в армии РФ

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать обращение серба Деяна Берича, который пожаловался на якобы плохое отношение к добровольцам из Сербии в Российской армии. Его слова приводит ТАСС.

Так он отреагировал на слова Берича, который утверждал, что в одном из полков Российской армии к добровольцам из Сербии относятся плохо.

«Никак не мог бы [прокомментировать]. Это касается хода специальной военной операции. Безусловно, эта информация, которая опубликована, доступна всем», — сказал пресс-секретарь президента. Он переадресовал вопрос в Минобороны России.

Ранее Берич заявлял, что Запад участвует в конфликте на Украине с целью уничтожить Россию. Продолжительные боевые действия являются не противостоянием между двумя странами, а «войной Запада на уничтожение России».

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      Анастасия Шейкина
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