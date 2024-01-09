В России высказались о потере Украиной двух регионов в 2024 году

Военный эксперт Живов допустил потерю Украиной Одесской и Николаевской областей

Политолог, военный эксперт Алексей Живов высказался о возможности потери Киевом двух регионов в 2024 году. В беседе с «Лентой.ру» Живов допустил, что Украина может потерять контроль над Одесской и Николаевской областями, что, по его мнению, может стать точкой завершения российско-украинского конфликта.

«В рамках специальной военной операции к России по административным границам были присоединены Херсонская и Запорожская области. Мы можем говорить как минимум о том, что с территории России противник будет выдворен. Соответственно, они (Украина. — прим. «Ленты.ру») должны потерять: всю Донецкую область (Славянск, Краматорск и так далее), город Запорожье и его окрестности, правый берег Днепра. Как минимум Россия будет выдворять противника с территорий, которые сейчас по Конституции входят в состав нашей страны», — сказал специалист.

Конечно, мы можем рассчитывать на большее. (...) Одесская и Николаевская области, будучи освобожденными Россией, должны закончить эту кампанию, потому что без Черного моря Украина не будет нужна ее текущим союзникам. Через черноморские порты идет сейчас половина их экспорта, почти весь импорт вооружений Алексей Живов политолог, военный эксперт

Ранее директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер выразил мнение, что Украина может лишиться больших территорий в 2024 году. По его словам, этот год станет переломным в конфликте на Украине.

«Украина будет фактически разделена на части в этом году», — заявил Бреммер, допустив, что территориальные потери Киева могут «оказаться необратимыми и даже увеличиться» в случае, если Украина в ближайшее время не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию.