Мировым ценам на нефть предрекли резкий рост

BCA Research: цены на нефть поднимутся выше 100 долларов за баррель в 2024 году

Мировые цены на нефть эталонной североморской марки Brent могут подняться выше отметки в 100 долларов за баррель в 2024 году. Об этом заявил стратег по сырьевым товарам и энергетике в компании BCA Research Боб Райан. Его слова приводит газета Financial Times (FT).

По словам эксперта, подобной динамике будет способствовать ряд факторов. Однако главным из них станет рост геополитической напряженности в мире, полагает аналитик. Речь идет в том числе о риске полноценной кибервойны с участием России, Китая и Ирана, нацеленной на подрыв результатов президентских выборов в США и шансов действующего главы Белого дома Джо Байдена на переизбрание.

Райан утверждает, что итоговые результаты президентских выборов в США будут во многом зависеть от внутренних цен на бензин. Резкий рост стоимости топлива на внутреннем рынке может оттолкнуть ряд избирателей от поддержки кандидата от Демократической партии. «Каким бы маловероятным это ни казалось, выборы в США могут зависеть от того, что происходит с ценами на бензин в настоящее время», — заключил аналитик.

Прогноз Райана резко отличается от ожиданий других участников рынка. Ранее аналитики Bank of America (BofA) снизили свой прогноз по стоимости сорта нефти Brent в 2024 году с 90 до 80 долларов.

При этом другие игроки оказались настроены еще более пессимистично по поводу перспектив стоимости сырья. В частности, в Morgan Stanley ожидают средних цен на нефть в этом году на уровне в 77 долларов, в Citigroup — в 75 долларов, а в Goldman Sachs — в районе 81 доллара за баррель. Снижению стоимости сырья, по мнению экспертов, будет способствовать мировое снижение спроса, резкое увеличение добычи в США, а также рост поставок из Ирана.