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14:37, 9 января 2024Россия

Многодетная москвичка лишилась жилья и попала в психбольницу после тренингов

Жительница Москвы потеряла две квартиры и попала в психбольницу после тренингов

Фото: Adhy Savala / Unsplash

В Москве многодетная мать после посещения тренингов лишилась жилья и офиса и попала в психиатрическую больницу. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, в 2014 году женщина впала в депрессию и стала безразличной к семье. Следуя совету знакомой, она обратилась за помощью в Московский тренинговый центр. Несколько занятий спустя россиянка перестала отдавать отчет своим действиям и переписала обе квартиры на руководителей тренингов.

Как выяснил канал, через некоторое время россиянка попыталась выйти из секты, однако мошенники не отпустили ее и, угрожая оружием, потребовали переписать на них все оставшееся имущество, после чего скрылись.

В результате москвичка попала в психиатрическую клинику, где находится уже шесть лет, а ее трое детей вынуждены жить с родителями женщины в однокомнатной съемной квартире. Как утверждает Mash, родственники пострадавшей писали заявление в полицию, однако результатов за этим не последовало.

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      Константин Лысяков
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