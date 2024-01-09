В ЕС назвали самую важную систему вооружения в арсенале ВСУ

Глава МИД Норвегии Эйде назвал NASAMS самой важной системой на вооружении ВСУ

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS норвежского производства являются самыми важными системами, находящимися в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие слова министра содержатся в опубликованной норвежским парламентом стенограмме заседания от 3 января. «Лента.ру» изучила текст документа.

Слова главы внешнеполитического ведомства Норвегии стали реакцией на вопрос депутата Ине Эриксен Серейде, которая спросила министра о том, как он оценивает события последних недель на Украине. Отвечая на реплику Серейде, Эйде назвал одной их ключевых проблем ВСУ ситуацию с нехваткой боеприпасов.

«Украина защищается храбро и эффективно, но существует распространенная проблема, связанная с нехваткой боеприпасов. Дело в том, что самой важной системой вооружения, которая есть у Киева и некоторых центральных районов Украины, являются норвежские зенитные ракетные комплексы NASAMS, которые чрезвычайно эффективны и показали высокий процент успеха. Но поэтому проблема заключается в достаточно быстром пополнении запасов. Это связано не с нехваткой денег или воли, а с отсутствием одновременных производственных мощностей. То же самое относится к артиллерийским боеприпасам, то есть гранатам», — сообщил Эйде.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что ЗРК NASAMS во многом уступает по техническим характеристикам и возможностям российским аналогам. В частности, речь идет о возможности обнаружения и уничтожения различных целей.

«NASAMS — это ЗРК средней дальности. Работает с зенитными управляемыми ракетами AIM-120 класса "воздух-воздух". Эти комплексы украинцам уже знакомы, мы выбиваем их из строя, поэтому требуются замены», — объяснил Леонков.

Он добавил, что NASAMS во многом уступают по характеристикам российским аналогам. «Наши комплексы лучше и по техническим характеристикам, и по возможностям. У нас есть "Бук-М2", "Бук-М3", которые намного лучше работают по целям, лучше их обнаруживают, лучше сбивают», — сказал военный эксперт.