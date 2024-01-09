Одна деталь во внешнем виде Тейлор Свифт на «Золотом глобусе» удивила фанатов

Американская певица Тейлор Свифт посетила ежегодную премию «Золотой глобус» и удивила фанатов. Соответствующие комментарии в TikTok приводит издание Page Six.

Журналисты портала обратили внимание на видео пользователя сети с никнеймом @glorioussunrise, в котором он заявил, что 34-летняя исполнительница сделала к мероприятию полупрозрачный сияющий маникюр. «Она никогда не делает маникюр. Вы можете подумать, что это безумие, из-за которого можно волноваться», — поделился юзер своими размышлениями.

Другие поклонники также прокомментировали данную деталь во внешней виде знаменитости. «Длинные ногти? Это что-то новое!», «Ногти — огонь! Мне интересно, это она так отдыхом наслаждается, что может их сделать?», «О боже, у меня была точно такая же мысль! Она всегда носит короткие ногти, в лучшем случае с лаком», «Похоже, она замышляет одно дело», — писали они.

В сентябре сообщалось, что Тейлор Свифт лишилась роскошного украшения на музыкальной премии MTV Video Music Awards (VMA). Тогда знаменитость появилась на мероприятии в платье люксового бренда Versace черного цвета с аксессуарами общей стоимостью 160 тысяч долларов (15,4 миллиона рублей), в том числе с винтажным кольцом из ассортимента ювелирного дома Van Cleef & Arpels с крупным бриллиантом за 12 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей). Однако драгоценный камень выпал из изделия, когда исполнительница танцевала и хлопала во время выступлений других музыкантов.