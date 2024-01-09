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14:29, 9 января 2024Интернет и СМИ

Врачи развеяли распространенный миф о печени

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали заблуждением мнение о том, что печень можно почистить. Выпуск передачи, в котором медики развеяли этот миф, доступен на сайте телеканала.

«Если бы все было так легко, и мы могли бы почистить печень, то было бы все хорошо. Печень почистить нельзя, ее нужно защищать здоровым образом жизни», — заявил Гандельман. В первую очередь медик настоятельно рекомендовал избегать незащищенного секса и использовать презервативы. Малышева пояснила, что гепатит B и C передаются половым путем.

Для исключения этих и других заболеваний медики посоветовали обязательно после новогодних праздников сделать УЗИ печени и сдать анализ крови на ферменты печени. «Огромное количество россиян ело десять дней, выпивало десять дней, а кто-то ходил, гулял», — заключила Малышева.

Ранее Елена Малышева, Герман Гандельман, а также иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов предупредили об опасности голодания. Врачи рассказали, что этот популярный метод похудения вызывает аритмию, ожирение печени и нарушает обмен веществ.

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      Олег Давыдов
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