Врачи развеяли распространенный миф о печени

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали заблуждением мнение о том, что печень можно почистить. Выпуск передачи, в котором медики развеяли этот миф, доступен на сайте телеканала.

«Если бы все было так легко, и мы могли бы почистить печень, то было бы все хорошо. Печень почистить нельзя, ее нужно защищать здоровым образом жизни», — заявил Гандельман. В первую очередь медик настоятельно рекомендовал избегать незащищенного секса и использовать презервативы. Малышева пояснила, что гепатит B и C передаются половым путем.

Для исключения этих и других заболеваний медики посоветовали обязательно после новогодних праздников сделать УЗИ печени и сдать анализ крови на ферменты печени. «Огромное количество россиян ело десять дней, выпивало десять дней, а кто-то ходил, гулял», — заключила Малышева.

Ранее Елена Малышева, Герман Гандельман, а также иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов предупредили об опасности голодания. Врачи рассказали, что этот популярный метод похудения вызывает аритмию, ожирение печени и нарушает обмен веществ.

