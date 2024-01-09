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12:50, 9 января 2024Силовые структуры

Поджигатели двери квартиры российского журналиста раскаялись на видео

МВД: задержанные за поджог двери ведущего радио Sputnik получили 1000 долларов
Начало событий в новости Раскрыты подробности задержания подозреваемых в поджоге квартиры журналиста

Трое поджигателей двери квартиры ведущего «Радио Sputnik» Трофима Татаренкова в Петербурге раскаялись в содеянном и заявили, что им заплатили тысячу долларов. МВД России предоставило «Ленте.ру» видео с подозреваемыми.

На кадрах молодые люди говорят, что ранее были судимы. Они заявили о своем раскаянии, рассказали, что получили заказ на поджог от незнакомого в мессенджере и получили вознаграждение.

Злоумышленники принесли с собой три автомобильные покрышки, положили их возле входа в квартиру дома Адмиралтейского района, подожгли, а затем скрылись. Возбуждено уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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