Поджигатели двери квартиры российского журналиста раскаялись на видео

МВД: задержанные за поджог двери ведущего радио Sputnik получили 1000 долларов

Трое поджигателей двери квартиры ведущего «Радио Sputnik» Трофима Татаренкова в Петербурге раскаялись в содеянном и заявили, что им заплатили тысячу долларов. МВД России предоставило «Ленте.ру» видео с подозреваемыми.

На кадрах молодые люди говорят, что ранее были судимы. Они заявили о своем раскаянии, рассказали, что получили заказ на поджог от незнакомого в мессенджере и получили вознаграждение.

Злоумышленники принесли с собой три автомобильные покрышки, положили их возле входа в квартиру дома Адмиралтейского района, подожгли, а затем скрылись. Возбуждено уголовное дело.