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11:59, 9 января 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания подозреваемых в поджоге квартиры журналиста

Подозреваемые в поджоге квартиры журналиста Татаренкова получили тысячу долларов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Двое подозреваемых в поджоге двери квартиры ведущего «Радио Sputnik» Трофима Татаренкова в Петербурге сами явились в полицию с повинной. Такие подробности раскрыл РЕН ТВ.

Силовикам они рассказали, что устроили поджог по указанию куратора из Telegram и получили за выполненную работу одну тысячу долларов, которую должны были разделить на троих. Все задержанные признали свою вину, один из них выразил готовность возместить ущерб потерпевшему в полном объеме.

О том, что неизвестные подожгли дверь квартиры Татаренкова с помощью покрышек и бензина стало известно в понедельник, 8 января. Уточняется, что возгорание заметила соседка журналиста, вызвавшая пожарных. Позже в МВД сообщили о задержании подозреваемых в преступлении.

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      Олеся Мицкевич
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