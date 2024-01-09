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16:01, 9 января 2024Культура

Продюсер назвал звезд 2024 года

Продюсер Рудченко: Mary Gu, Amirchik и A.V.G могут стать открытиями 2024 года
Mary Gu

Mary Gu. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко назвал исполнителей Mary Gu (настоящее имя — Мария Гусарова), Amirchik (настоящее имя — Амирхан Батабаев) и A.V.G (настоящее имя — Валико Алексанян) возможными звездами 2024 года. Его слова приводит NEWS.ru.

Он отметил, что каждый из этих артистов обладает потенциалом. «Если брать женщин, заходят очень хорошо песни и клипы Mary Gu. Ее композиции более-менее знают, она становится широко известной большой массе людей», — сказал Рудченко, добавив, что Amirchik хорошо себя проявил на концерте в память Юрия Шатунова.

Продюсер также назвал A.V.G «новым влиянием». «А-ля кальянный рэп, то, что в народе заходит очень легко, без особого глубокого смысла, но легко ложится на слух и вызывает танцевальные ритмы», — заключил он.

Ранее был опубликован список самых популярных актеров года. Так, звезда сериала The Last of Us («Одни из нас») Педро Паскаль стал лучшим актером года по версии IMDb.

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