Продюсер назвал звезд 2024 года

Продюсер Рудченко: Mary Gu, Amirchik и A.V.G могут стать открытиями 2024 года

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко назвал исполнителей Mary Gu (настоящее имя — Мария Гусарова), Amirchik (настоящее имя — Амирхан Батабаев) и A.V.G (настоящее имя — Валико Алексанян) возможными звездами 2024 года. Его слова приводит NEWS.ru.

Он отметил, что каждый из этих артистов обладает потенциалом. «Если брать женщин, заходят очень хорошо песни и клипы Mary Gu. Ее композиции более-менее знают, она становится широко известной большой массе людей», — сказал Рудченко, добавив, что Amirchik хорошо себя проявил на концерте в память Юрия Шатунова.

Продюсер также назвал A.V.G «новым влиянием». «А-ля кальянный рэп, то, что в народе заходит очень легко, без особого глубокого смысла, но легко ложится на слух и вызывает танцевальные ритмы», — заключил он.

