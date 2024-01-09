Прокурор запросил 16 лет колонии для управляющего челябинского отделения ПФР

Обвинение запросило 16 лет для главы челябинского отделения ПФР по делу о взятке

Гособвинение запросило сроки в отношении управляющего регионального отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области Виктора Чернобровина и начальника административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева, обвиненных в получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр прокуратуры региона.

Для Чернобровина, обвиненного по пункту «в» части 5 и части 6 статьи 290 («Получение взятки в крупном и особо крупном размере») УК РФ, прокурор просит назначить наказание в виде 16 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 210 миллионов рублей и лишением права занимать руководящие должности на госслужбе десять лет. Для Зайцева, обвиненного по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, обвинение запросило 13 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 85,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности на госслужбе сроком на десять лет.

Известно, что в 2012 году глава челябинского ПФР заключил контракты на приобретение здания и нежилого помещения для размещения в них территориальных отделов по завышенной стоимости. Своими действиями он причинил ущерб федеральному бюджету в размере 80 миллионов рублей. Кроме того, с июня 2016 по август 2019 года он один, а с августа 2019 по июль 2021 года вместе с Зайцевым получал взятки от представителей частных охранных организаций за заключение госконтрактов на охрану зданий территориальных подразделений ПФР по Челябинской области.